Dans le sillage de "l’affaire Orpéa", l’ARS d’Île-de-France indique jeudi 9 février 2023 avoir reçu l’an dernier deux fois plus de réclamations relatives à la prise en charge des personnes âgées que les années précédentes. Dans le cadre du programme de contrôle amorcé en février 2022, l’ARS, en "collaboration étroite" avec les conseils départementaux, a procédé à 130 inspections et contrôles : 60 % ont été réalisés "sur place de manière inopinée". Près des deux tiers d’entre eux ont porté sur des établissements privés à but lucratif et un quart sur des Ehpad Orpéa.