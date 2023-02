Après l’inauguration d’un nouveau bâtiment dédié à la qualité de vie au travail des personnels en septembre 2022, le CHI de Créteil, en partenariat avec la Mutuelle nationale des hospitaliers, espère bien attirer et fidéliser ses agents. Entre crèche, salle de sport, espaces dédiés à des activités de soin et de bien être, accompagnement social et soutien psychologique, tout a été pensé pour permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des hospitaliers. Avec ce projet, le MNH espère aussi faire de l’hôpital un espace ouvert sur la ville.