Dans une lettre ouverte publiée le 8 février 2023 sur le site du média Major-Prépa, près de 400 professeurs de classes préparatoires ECG ont exprimé leur colère face à une possible réforme de la filière, qui viserait notamment à diviser par deux l’horaire de mathématiques et informatique, et à créer une option "mathématiques avancées" dans "les grandes prépas". "Comment ne pas être sidérés face à un projet qui risque de creuser fortement les inégalités ?", dénoncent-ils. Les professeurs contestent aussi "la méthode employée" par les ministères pour réformer les classes préparatoires ECG.