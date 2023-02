Face à des besoins d’investissements "considérables" pour atteindre les objectifs de la future stratégie française énergie-climat, de l’ordre de 2 % à 4 % du PIB, Julia Grimault, membre de la commission Économie et finances du Cese, préconise "le retour d’un prix explicite du carbone, via une taxe ou un marché d’échange de quotas" carbone, à intégrer dans "un mix d’outils possibles" et sous certaines conditions. Fixer une trajectoire sur dix ans de suppression des dépenses néfastes et réformer le bouclier tarifaire pour mieux en cibler les aides sont également recommandés.