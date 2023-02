"Il ne suffit pas de voter des lois", défend Marlène Schiappa, ministre à l'ESS, anciennement chargée de la Citoyenneté, jeudi 9 février 2023 lors du premier colloque organisé par Umay. Une application avec laquelle la ministre avait signé une convention en 2022 pour intégrer gendarmeries et commissariats dans les "safe places" qu'elle recense. Et dont l'objectif de sécurisation est "atteint", selon France Dupoirier-Lacour, commandante à la délégation aux victimes de la DGPN. Umay est notamment utilisée par certaines villes pour définir l'orientation des patrouilles et de la "vidéoprotection".