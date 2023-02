Réuni mercredi 8 février, le conseil d’administration de France ville durable a renouvelé, pour trois ans, le bureau de l’association, qui reste présidé par Patrice Vergriete. "Nous avons doublé nos membres et nos salariés en deux ans, et l’association a renforcé ses actions dans tous les domaines", indique ce dernier à AEF info. Deux nouveaux groupes de travail seront lancés cette année, l’un portant sur la comptabilité écologique, et l’autre sur l’accompagnement à la décarbonation des territoires. FVD poursuivra également ses "ateliers territoriaux", une démarche qu’elle espère massifier.