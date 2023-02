Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a présenté les grandes orientations de la phase 2 du Fonds pour la transformation de l’action publique ce 10 février 2023, en présence des ministres de la Justice, de l’Égalité, des PME, du DITP et de la Dinum. Alors que l’enveloppe du premier FTAP se montait à 764 millions d’euros sur 2018-2022, le FTAP 2 verra son enveloppe réduite à 330 millions d’euros sur trois. Les projets seront davantage ciblés et sélectionnés au fil de l’eau, les crédits seront territorialisés et des guichets numériques seront ouverts.