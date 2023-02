Après son rejet en commission le 1er février, la proposition de loi du député Gérard Leseul (socialiste, Seine-Maritime) visant à créer un Défenseur de l’environnement sur le modèle du Défenseur des droits n’a pu être débattue en séance publique jeudi 9 février 2023, faute de temps. Dernier texte à être présenté durant la niche parlementaire réservée au groupe socialiste, il n’est resté que quatre minutes au rapporteur pour le défendre. Mise en avant par l’ancienne députée LREM du Var Cécile Muschotti dès 2019 puis par la convention citoyenne pour le climat, la création de ce nouveau poste permettrait de créer une autorité indépendante "en charge de l’exécution et de l’application" du droit de l’environnement. "Cette proposition de loi mérite, et mériterait demain encore, la plus grande de vos attentions afin de pouvoir la voter", a conclu le rapporteur peu avant minuit.