Le géant de l’agrochimie Bayer, qui a absorbé Monsanto en 2018, a déposé le 31 janvier 2023 au tribunal administratif de Paris une demande d’intervention dans l’affaire "Justice pour le vivant". Bayer veut ainsi soutenir l’État, attaqué en justice par cinq ONG en janvier 2022. Ces dernières — dont Notre Affaire à tous et Pollinis — veulent faire reconnaître l’inaction du gouvernement face à l’effondrement de la biodiversité et obtenir la refonte du processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des pesticides. Selon les informations recueillies par AEF info, Bayer et l’État ont déposé ce 10 février — date de clôture de l’instruction — leur argumentaire et "mémoire en duplique". Ce mémoire vise notamment à répondre aux ONG, qui le 19 janvier dernier ont estimé que la défense de l’État reposait sur des arguments "méconnaissant le droit et la science".