Un officier ou un agent de police judiciaire ne peut recourir à la contrainte pour imposer une prise d’empreintes digitales ou palmaires ou une photographie dans le but d’identifier une personne, majeure ou mineure, entendue dans le cadre d’une audition libre, pour certains crimes ou de délits, fait savoir le Conseil constitutionnel, vendredi 10 février 2023 en réponse à une QPC du SM, du SAF et de l’association Gisti. Il invalide ainsi une disposition de la loi "responsabilité pénale et sécurité intérieure", et émet par ailleurs une réserve concernant la présence de l’avocat.