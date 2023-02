Réuni en conseil d'administration jeudi 9 février, 3F a fait part d'une activité "record" en 2022. L'année dernière, le groupe a vu le nombre de ses agréments croître de 14 %, à 10 018, et le volume de travaux progresser de 19 %, avec 6 041 ordres de service. Une tendance nourrie par le renforcement du groupe en maîtrise d'ouvrage directe en Ile-de-France et l'exploration de nouvelles opportunités, comme la transformation de bureaux en logements et l'acquisition-amélioration.