L’AGS reconduit Christian Nibourel à la présidence et maintient son taux de cotisation à 0,15 %

Christian Nibourel est réélu président de l’ AGS pour trois ans , fait savoir le régime de garantie des salaires, mercredi 15 décembre 2021. "Ce nouveau mandat sera guidé par la détermination d’être toujours plus efficace au profit des bénéficiaires du régime AGS et s’attachera également à renforcer la collaboration entre tous les acteurs des procédures collectives", indique-t-il, dans le contexte de blocage entre l’Unédic et l’AGS (lire sur AEF info). Par ailleurs, "le CA de l’AGS a décidé de ne pas augmenter le taux de cotisation des entreprises et de [le] maintenir à 0,15 %". En outre, il a été décidé "de procéder à l’avance de 'l’indemnité d’inflation' mise en place par le gouvernement à tous les salariés d’entreprises en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire afin qu’ils ne soient pas privés en décembre 2021 de cette mesure, en l’absence de fonds disponibles suffisants".