Négociation sur le partage de la valeur : les partenaires sociaux se penchent sur l’actionnariat et l’épargne salariale

Trois points étaient à l’ordre du jour de la 8e réunion de négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur du 13 janvier 2023 : la réception des propositions complémentaires de la CFDT et de la CFE-CGC, l’approfondissement de deux thèmes techniques (l’actionnariat et l’épargne salariale), et la mise au point du processus de travail, résume le négociateur du Medef, Hubert Mongon. La réunion du 20 janvier sera remplacée par des bilatérales. Les partenaires sociaux ont aussi évoqué la mission d’information de l’Assemblée nationale et la convention de Renaissance sur ces sujets.