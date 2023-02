Quatre villes européennes – Paris, Lyon, Marseille et Barcelone – lancent, vendredi 10 février 2023, une "déclaration des villes contre les dérives de la quick city", dans laquelle elles interpellent les autorités européennes pour obtenir "des outils pour réguler les activités du quick commerce". "Le moment est venu de créer un cadre juridique européen", explique Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, en amont d’une réunion sur le sujet avec des élus de plusieurs métropoles (dont Cologne, Londres et Rome) et des représentants de France urbaine et Eurocities.