Le passeport de prévention et le passeport de compétences vont venir compléter, fin 2023 et début 2024, l’éventail des dispositifs de suivi des carrières professionnelles en France. Ces deux outils vont techniquement être portés par "Mon Compte Formation", le système d’information du CPF. Pour permettre leur mise en œuvre et, surtout, leur alimentation par les divers acteurs concernés, le ministère du Travail vient de transmettre à la CNNCEFP un projet de décret prévoyant ces évolutions.