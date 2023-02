Faute de "personnels disponibles pour assurer les inscriptions pédagogiques et l’affectation des salles d’enseignement", l’Ensa de Normandie a dû reporter fin janvier 2023 sa rentrée d’une semaine, dénonce un collectif d’enseignants. Depuis, des assemblées générales ont lieu, avec notamment la décision prise le 6 février d’un blocage des enseignements pour deux semaines afin d’alerter sur le manque de moyens humains et financiers. En cause, un service des formations "sans responsable depuis 13 mois" et "en sous-effectif chronique", ainsi qu’une dotation budgétaire jugée très insuffisante.