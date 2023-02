De retour du Consumer Electronics Show qui s’est tenu à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023, le cofondateur du Hub Institute Emmanuel Vivier confirme que "des initiatives de ville intelligente continuent de fleurir à travers le monde", de Las Vegas à Saint-Sulpice-la-Forêt, en passant par Brisbane et Séoul. Côté mobilité, de nombreux modèles de véhicules électriques et autonomes ont été exposés, ainsi que des bornes de recharge et des solutions Maas. Tour d'horizon.