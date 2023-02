CNR éducation : zoom sur les premiers projets retenus dans six académies

Combien de projets ont été élaborés dans le cadre du CNR éducation ? Quelles sont les thématiques privilégiées dans les premiers projets retenus ? Avec quelle enveloppe financière ? Premières réponses avec un focus sur les académies de Nantes, Toulouse, Versailles, Paris, Strasbourg et Créteil, dans lesquelles entre 5 et 23 projets par académie ont été retenus, dans cette première vague de sélection. Entre 31 % et 80 % des projets validés sont portés par des écoles primaires.