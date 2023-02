Le Conseil constitutionnel annonce, jeudi 9 février 2023, avoir été saisi par les groupes LR et RN de l’Assemblée nationale sur le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, quelques jours après l’adoption définitive du texte par l’Assemblée puis le Sénat. Il dispose d’un mois pour statuer. Les députés d’opposition estiment notamment que la reconnaissance de la RIIPM (raison impérative d’intérêt majeur) pour les projets d’énergies renouvelables, instituée à l’article 4, ne respecte pas le droit à un procès équitable. L’ouverture des conditions d’une "exploitation intense du gisement éolien" serait, elle, contraire à l’article 1er du Charte de l’environnement (droit à un environnement équilibré et respectueux de l’environnement) et à l’article 5 (principe de précaution). Les Sages de la rue Montpensier ont un mois pour se prononcer.