Alors que l’enseignement supérieur privé lucratif fait face à un tir de barrage – enquête de la DGCCRF en décembre, groupe de travail dédié du MESR et "mission Ammeux", série d’enquêtes dans Libération… – Martin Hirsch, vice-président exécutif du groupe Galileo Global Education, le plus gros acteur de l’enseignement supérieur privé en Europe avec 200 000 étudiants, monte au créneau dans une interview aux Échos, le 13 février 2023. Il plaide pour un "enseignement professionnalisant fort" en France, et assure qu’aucune des écoles du groupe ne figure parmi les 80 épinglées par la DGCCRF.