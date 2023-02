Entre 2018 et 2022, le taux de remplissage des classes préparatoires est passé de 87,5 % à 84,7 %. Cette baisse touche principalement les prépas économiques et commerciales dont le taux de remplissage a diminué de 4,6 points en 5 ans. Les CPGE comptent 1 000 élèves de moins en 2022 qu’en 2018, dont les deux tiers dans les prépas économiques et commerciales. Retrouvez le détail par filière et les analyses de Damien Framery, président de l’APPLS, d’Alain Joyeux, président de l’APHEC, et de Denis Choimet, président de l’UPS.