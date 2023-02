Les Deux-Sèvres convoquent en 2023 une concertation pour repenser le maillage des collèges - coût de l’énergie et baisse des effectifs oblige. Le département a pris les devants pour un territoire, la Gâtine, annonçant y réduire la voilure à 4 collèges au lieu de sept. Les fermetures programmées mécontentent familles et élus locaux, dénonçant un abandon de la ruralité et une prime donnée à l’enseignement privé. Coralie Dénoues, la présidente du CD, assure, elle, vouloir offrir de meilleures conditions d’études et rapprocher les élèves du collège. Elle a le soutien de la rectrice de Poitiers.