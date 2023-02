Le département et la CAF de la Somme annoncent lundi 6 février 2023 la création d’un fonds commun "Solution Mobilité Emploi". Ce guichet unique vise à faciliter l’accès aux financements déjà existants. Pour y avoir droit, il faut habiter dans le département, être au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté, avoir un projet d’insertion professionnelle et des difficultés de déplacement. Les dépenses éligibles sont l’achat ou la réparation de véhicules (deux roues y compris), l’usage des transports en commun ou encore la déclaration de frais kilométriques. Le reste à charge doit être au moins égal à 10 %. Le montant des aides peut atteindre jusqu’à 1 500 € par usager et jusqu’à 2 500 € pour les familles monoparentales avec enfant à charge de moins de 20 ans. En complément, un prêt allant jusqu’à 8 000 € peut être attribué via le microcrédit (jusqu’à 2 000 € par famille).