Les recteurs de Besançon et de Dijon signent le 8 février 2023 les contrats d’objectif et de moyens avec les huit Greta de Bourgogne-Franche-Comté. La signature de ces CPOM figurait parmi les actions inscrites dans la stratégie régionale pour la formation continue des adultes, dont le but est de coordonner, pour la première fois, l’action des Greta à l’échelle de la région académique. "L’idée est d’aller un cran plus loin, d’être encore plus performants à un moment où la concurrence dans les territoires est exacerbée entre les organismes de formation", explique le Drafpic Sébastien Marmot.