Les élus FO et SNU à Pôle emploi déclenchent un droit d’alerte pour danger grave et imminent au niveau national, annoncent les deux syndicats, jeudi 9 février 2023. Ce droit d’alerte concerne la sécurité des agents, qui "subissent de graves agressions verbales, physiques, comportementales [et] des incivilités". La direction générale répond avoir mis en place différentes mesures, notamment une "coopération renforcée" avec les forces de l’ordre et la "généralisation de la vidéoprotection".