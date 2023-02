Alors que le NPNRU et la requalification des copropriétés dégradées nécessiteraient 38 000 relogements en Île-de-France, l’Aorif a diffusé le 17 février une étude listant les solutions permettant de fluidifier une partie du processus de relogement. Un rapport qui invite les élus d’intercommunalités à mieux orchestrer les dynamiques de relogement et les bailleurs sociaux à innover dans le rapprochement entre l’offre et la demande. L’Aorif propose aussi d’organiser une chambre de compensation pour favoriser la solidarité interbailleurs à l’échelle des projets.