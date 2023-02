En cette matinée de février 2023, ils sont une quinzaine de candidats à se présenter à l’examen pour obtenir une certification professionnelle d’agent de sécurité armé en catégorie D (bombes lacrymogènes, tonfa…). Après la partie théorique, ils enchaînent les exercices pratiques dans une ancienne carrière du Val-d’Oise acquise par l’Institut français de sécurité, premier organisme à dispenser des formations en catégorie D et B (arme de poing). Depuis fin 2020, l’IFS a formé une quinzaine de promotions de dix à quinze candidats. Même si la surveillance armée reste décrite, six ans après la promulgation de la loi l’encadrant, comme une activité "de niche", Tibor Vass, dirigeant de LPN Group et de l’IFS est convaincu qu’elle représente l’avenir de la sécurité privée. Il mise sur la qualité et le sérieux de la formation proposée et prépare des implantations en outre-mer.