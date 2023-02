L’ARS d’Île-de-France va proposer à ses partenaires, notamment à la Conférence régionale de santé et de l’autonomie, de plancher sur la feuille de route à cinq ans que sera le 3e projet régional de santé (PRS). Six axes "stratégiques" sont déjà définis et trois objectifs transversaux spécifiques à la région seront intégrés (réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, adaptation des actions à chaque territoire, intégration du changement climatique et du développement durable). L’agence propose aussi de retenir des priorités de fond : RH en santé, périnatalité, santé mentale.