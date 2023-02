Les fédérations Adédom, UNA, ADMR et la C3SI alertent dans un communiqué publié le 9 février sur le risque de fermeture des 300 centres de santé infirmiers en exercice, faute de compensation des revalorisations salariales actées en 2021. Plus d’un an après l’adoption de l’avenant 43 à la convention de la branche aide à domicile, ces structures attendent toujours les compensations prévues à l’issue de cet accord. Un rattrapage annuel de 11 M€ est réclamé pour absorber le choc sur leurs fonds propres et éviter une fermeture.