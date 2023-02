Quelles sont les nouvelles formations annoncées par les écoles de management et d’ingénieurs en décembre 2022 et janvier 2023 ? Ces établissements ont ouvert ou s’apprêtent à ouvrir des bachelors, des nouvelles spécialités, des masters of science… Et toujours de nombreux doubles diplômes et programmes conjoints. Cette liste n’est pas exhaustive : en sont par exemple exclus les programmes de formation continue sur-mesure.