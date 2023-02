Alors que les candidatures au Fonds vert sont désormais ouvertes sur le site Aides-territoires, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires précise, lors d’un webinaire organisé par France ville durable jeudi 9 février, quels sont les projets éligibles au dispositif. Les projets de renaturation doivent cibler, en particulier, la renaturation des sols et des espaces urbains, la présence de l’eau et des milieux aquatiques et la végétalisation des bâtiments et des équipements publics.