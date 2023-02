"La distinction entre police judiciaire et police administrative semble s'estomper" (débat de la Fondation Jean-Jaurès)

"Les évolutions de la législation antiterroriste française de ces dernières années posent plusieurs problèmes", estime Olivier Rouquan, politologue et chercheur associé au Centre d’études et de recherches de sciences administratives et politiques, lundi 8 janvier 2018. Il s’exprimait lors d’un débat sur la sortie de l’état d’urgence organisé par la Fondation Jean-Jaurès à Paris. Il évoque notamment une police administrative "qui devient de plus en plus contraignante". "La distinction entre police judiciaire et police administrative semble s'estomper." Anne Levade, professeure de droit constitutionnel à l'université Paris-XII, souligne pour sa part les limites du droit pénal en matière de terrorisme. Député LREM du Val-de-Marne, Guillaume Gouffier-Cha estime quant à lui que "les djihadistes français arrêtés en Syrie doivent être jugés en France".