"Nous n’avons pas mis les chantiers de côté en attendant le résultat des élections", déclare Marc Renner, administrateur provisoire de l’université de Toulouse depuis mi-septembre 2022, à AEF info le 8 février 2023. Parmi ces chantiers, figurent la délégation du doctorat à l’université de Toulouse et la signature unique des publications scientifiques. L’appel à candidature pour la présidence de l’UT s’ouvre ce mercredi 22 février et l’élection interviendra le 7 avril. Du fait de ce calendrier "très distendu", "maintenir la dynamique est un vrai challenge", affirme Marc Renner. Il estime par ailleurs que la transformation de l’université Toulouse-I en EPE et de TSE en grand établissement amènera à "réinterroger assez rapidement" les statuts de l’UT. Et pour lui, le projet Excellences Tiris est un "objet structurant" pour que l’UT "se différencie de ce qu’était la Comue de services".