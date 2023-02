Dans un rapport intitulé "Avenir du recouvrement social : les nouveaux enjeux du contrôle et de la lutte contre les fraudes", le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) émet une quarantaine de recommandations visant d’une part à mieux structurer le pilotage de la lutte contre la fraude, par exemple en articulant au mieux les contrôles effectués par le fisc et l’Urssaf ; et d’autre part à lutter contre les nouveaux risques liés au travail détaché, à la micro-entreprise, et aux sociétés "éphémères".