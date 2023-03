Prévue dans le cadre de la préfiguration de France Travail, l’expérimentation d’un accompagnement renforcé vers l’emploi des allocataires du RSA doit concerner 19 collectivités devant proposer aux allocataires entre 15 et 20 heures d’activités hebdomadaires obligatoires. Les quatre collectivités PS et EELV sélectionnées conditionnent toujours leur participation à l’engagement gouvernemental de respecter certains principes. AEF info propose une photographie de tous les territoires retenus par le ministère du Travail fin 2022 et qui restaient dans l’attente de leur cahier des charges début mars.