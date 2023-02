La majorité des organismes HLM ont opté pour une augmentation de 3,5 ou 3,6 % des loyers au 1er janvier 2023, malgré les incitations du ministère du Logement et de la DHUP à ne pas s’aligner sur le taux maximum autorisé. Ces augmentations suivent en revanche les préconisations des fédérations des ESH et des OPH, chargées de surveiller les finances de leurs adhérents, et qui redoutent les conséquences de la hausse du taux du livret A en 2023. Selon leurs prévisions, 122 ESH et 50 OPH pourraient potentiellement passer sous la barre de 3 % d’autofinancement net cette année. Le mouvement HLM et la Banque des territoires étudient plusieurs options pour atténuer le poids de la dette alourdi par cette hausse du taux du livret A.