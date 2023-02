L’Observatoire de la responsabilité climatique des entreprises, publié le 13 février 2023, met en avant la "communication trompeuse" des grandes entreprises sur le climat. Après avoir analysé les plans de neutralité carbone de 24 "leaders du climat", les think tanks New Climate Institute et Carbon Market Watch estiment que leurs engagements de neutralité carbone sont "trompeurs" et "ne représentent que la moitié de ce qui est requis d'ici à 2030". Les auteurs critiquent l’exclusion du scope 3 et un recours excessif à la compensation.