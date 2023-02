Les évaluations du CNRS et d’Inria, dont les rapports devraient respectivement être publiés à l’automne 2023 et début 2024, sont les principaux "chantiers" à venir pour le HCERES, rappelle son président Thierry Coulhon, le 7 février 2023. Il juge "cruciale" la question de la relation entre universités et ONR, précisant qu’elle sera abordée dans les rapports d’évaluation, bien que le HCERES et la mission de Philippe Gillet soient "sur des registres complètement différents". Autres annonces : un séminaire à venir sur le Sigaps et un rapport de l’OST sur les forces scientifiques en Île-de-France.