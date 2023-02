Dans trois HLM sur quatre, le locataire paye un loyer très proche du prix maximum autorisé réglementairement, constate l’Ancols. Dans une étude parue le 8 février 2023, qui dresse un état des lieux des écarts entre les loyers réels et les loyers plafonds, sans entrer dans l’analyse fine des déterminants, l’agence observe que cette tendance est plus prégnante pour les PLAI que pour les PLS, et plus vraie en zone tendue qu’en zone détendue. Une autre étude, à paraître prochainement, se penchera sur les dispositifs dérogatoires de fixation du loyer.