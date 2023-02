Si le Snesup-FSU "partage certains des constats" du récent rapport de la Cour des comptes sur les enseignants (lire sur AEF info), il regrette que les "solutions" proposées soient "à la fois en décalage avec les attentes des personnels et, surtout, dangereuses pour la formation des enseignants". Voici ce qu’il indique dans un communiqué du 8 février 2023, estimant qu’elles "visent à mettre le plus vite possible à disposition du ministère une force de travail toujours moins qualifiée". "'On manque de candidats pour les concours ? Supprimons les concours !' La 'solution' serait donc de recruter massivement des contractuels - pour lesquels on prévoit… 'une semaine de formation'", est-il écrit. Le syndicat en appelle à "une vraie concertation" sur le sujet avec le MESR et le MENJ, et demande notamment "des moyens pour les Inspé" et une "lisibilité" pour l’entrée dans le métier.