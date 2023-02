Affelnet : "des résultats encourageants en matière d’égalité sociale" (rectorat de Paris)

À 4 jours des résultats officiels, la nouvelle procédure d’affectation Affelnet en lycée à Paris donnerait des "résultats très encourageants en matière d’égalité sociale", affirme le rectorat le 25 juin 2021. Il signale que "le taux d’affectation augmenterait pour tous les élèves et en particulier pour les boursiers". Le rectorat mentionne aussi une "concurrence amoindrie" pour chaque lycée et un taux de satisfaction "en hausse très significative" : 84,5 % des élèves auraient obtenu l’un de leurs 3 premiers vœux (94,6 % pour les boursiers). Autres constats : un nombre de boursiers en hausse "dans la majorité des lycées favorisés" et un niveau des élèves entrants désormais "plus hétérogène". La nouvelle procédure Affelnet, qui fixe le périmètre d’affectation prioritaire à cinq lycées, a soulevé des critiques lors de sa préparation (lire sur AEF info).