L’OCDE organise les 9 et 10 février à Paris la première réunion du forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone. Une réunion à laquelle les représentants de plus de 100 pays participent, dont la Chine, l’Inde ou encore l’Afrique du Sud et le Brésil. L’ambition de ce forum est de partager des données, coordonner les actions et évaluer les politiques d’atténuation du changement climatique afin de repérer les plus efficaces. Ces travaux "éclaireront" les prochains plans climat des pays, ou NDC, dont le prochain cycle de publication est prévu pour 2025.