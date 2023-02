Le ministre chargé des Transports confirme, lors de la clôture du forum de l’Agence de l’Innovation pour les Transports, mercredi 8 février, sa volonté de voir mis en place, "dans les deux ans qui viennent", un titre unique pour les transports, à l’échelle nationale, pour "plus de simplicité". "Je suis sûr que c’est possible", insiste Clément Beaune, après avoir assisté aux présentations des équipes participant à un hackathon sur le sujet. Deux d’entre elles seront accompagnées par l’État et l’AIT, et expérimenteront leur solution dans les territoires. Par ailleurs, 18 projets innovants rejoignent le programme Propulse de l’Agence.