Le conseil départemental des Alpes-Maritimes a ouvert une maison départementale des 1 000 premiers jours à Nice, inspirée des travaux de la commission nationale pour les "1 000 premiers jours" présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik (lire sur AEF info). Cette structure "unique" en France, ouverte à tous, est entièrement dédiée à la parentalité et aux trois premières années de l’enfant, proposant sur un même site consultations médicales, ateliers et échanges avec des professionnels de santé et de la petite enfance. Une deuxième maison est envisagée à Grasse, précise la collectivité.