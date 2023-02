Développer le CEP passera par l’entreprise. Le réseau EVA, opérateur pour les actifs néo-aquitains en est convaincu. Il a commencé un travail de sensibilisation, via le canal des Opco et le poursuivra, en 2023, vers la médecine du travail. L’ATPro régionale fait le même constat pour le dispositif Transco, qui n’a concerné que six entreprises en 2022. La clé d’entrée, là aussi, ce sont les DRH mais ceux-ci restent plus "câblés" sourcing que fidélisation ou reconversion des salariés. Dans la région, les cinq opérateurs du CEP cherchent depuis 2020 à faire communauté via diverses collaborations.