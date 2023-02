Isabelle Rastoul, adjointe au maire LR d’Orléans et vice-présidente d’Orléans Métropole en charge des RH, a été nommée le 8 février 2023 co-présidente de la commission "fonction publique territoriale" de France urbaine, aux côtés d’Emmanuelle Rousset, adjointe à la maire socialiste de Rennes. Elle remplace à ce poste Fabrice Loher, maire de Lorient. Isabelle Rastoul aura pour rôle "d’animer, de coordonner et porter la voix des élus des grandes villes, agglomérations et métropoles" sur les sujets RH, comme la protection sociale complémentaire ou l’apprentissage.