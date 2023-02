"La programmation 2023 de la LPR poursuivra sa trajectoire imaginée en 2020 avec une nouvelle tranche budgétaire de 369 M€", expose la ministre de l’ESR Sylvie Retailleau dans une communication sur les deux ans de la loi, en conseil des ministres le 8 février 2023. Cette année "sera également l’occasion de poursuivre les transformations engagées dans notre système de recherche, en clarifiant la place des universités de recherche et des organismes nationaux et en accélérant les investissements via France 2030", détaille-t-elle. "Plus de 2,1 Md€ ont d’ores et déjà été investis", souligne-t-elle.