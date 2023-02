La cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est programmée pour le jeudi 16 février 2023. Finalement, l'intersyndicale a donc décidé de ne pas attendre samedi 11 février pour annoncer les suites de la mobilisation, comme initialement annoncé dans son dernier communiqué (lire sur AEF info). Les représentants des huit organisations syndicales et des organisations de jeunesse (1) se sont à nouveau réunis à la mi-journée, mercredi 8 février, pour échanger et décider cette nouvelle journée du 16 février, laissant ainsi plus de temps aux équipes syndicales d’organiser la mobilisation sur le terrain. L’intersyndicale ne devrait pas se réunir à l’issue de la quatrième journée, samedi 11 février, laissant le soin aux numéros un de préciser les modalités d’action, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à la Bourse du travail, en amont du cortège parisien.