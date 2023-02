Négociations conventionnelles : les bilatérales entre la Cnam et les syndicats médicaux avancées à la semaine prochaine

Sous la pression des syndicats médicaux, la Cnam annonce revoir le déroulé du calendrier des négociations. Publié le 9 novembre 2022 lors de la première séance plénière (lire sur AEF info), il n’envisageait pas la tenue de bilatérales avant la toute fin novembre. Finalement, deux séries d’échanges auront jeudi et vendredi (24 et 25 novembre) pendant lesquelles chaque syndicat réagira aux orientations et fera part de ses priorités. L’Assurance maladie exposera à cette occasion ses propositions autour du gain de temps médical et de l’accès territorial aux soins. Une deuxième série de bilatérales suivra la semaine du 6 décembre. Des groupes de travail se dérouleront la semaine du 28 novembre et le 15 décembre. La prochaine séance plénière de négociation réunissant l’ensemble des syndicats interviendra le jeudi 15 décembre.