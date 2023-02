"L’étudiant, acteur de l’université ?" C’est autour de cette thématique que sont tenues du 22 janvier au 23 février dix réunions de concertation organisées par l’université Clermont Auvergne dans ses six instituts et toutes ses antennes (Vichy, Aurillac, Moulins, Montluçon et le Puy-en-Velay). Le président Mathias Bernard est allé en personne à la rencontre des étudiants, incitant à la "parole la plus libre possible". Relations avec les enseignants, déshumanisation de l’administration, demande de socialisation plus importante, mais aussi problèmes très concrets de parking, de foyers ou de cantine. Des échanges riches, parfois surprenants, très différents d’un campus à l’autre, et qui posent la question de leur suivi.